Eigenaar van Blokker wil elektronicaketen BCC overnemen

Blokkereigenaar Mirage Retail neemt elektronicaketen BCC over. Met de huidige eigenaar, het Franse Fnac Darty is een overeenkomst over verkoop van de alle 62 winkels. Volgens Mirage betreft de overnamesom ‘een symbolisch bedrag’.

Vorige week maakte eigenaar en topman Michiel Witteveen in Het Parool al bekend dat het Mirage Retail juist in coronatijd wil uitbreiden, onder meer naar de verkoop van elektronica., doe-het-zelfartikelen of meubilair.

De eigenaar van BCC, het Franse Fnac Darty bevestigt nu een principeovereenkomst te hebben met Mirage over een complete verkoop van de Nederlandse keten. “Dit kwam op ons pad.” zegt Witteveen. “Wij werden getipt door ABN Amro, onze huisbankier. Die wees ons op BCC dat officieel in de verkoop stond. Wij zijn daar op ingegaan en zijn gesprekken gestart met de eigenaar en het management.”

“BCC past heel goed in ons non-fooddenken. Bovendien zet deze overname ons ook op ruim een miljard euro omzet. Daarmee zijn we een behoorlijke retailspeler worden en, met ruim tienduizend werknemers, een serieuze werkgever.”

Bakker Cash & Carry

BCC is met 62 vestigingen de grootste elektronicaketen van Nederland. Het in 1969 in Amsterdam opgezette Bakker Cash & Carry werd in 1995 overgenomen door de voorloper van de Franse elektronicaketen Darty, die op haar beurt in 2015 werd overgenomen door de eveneens Franse branchegenoot Fnac. BCC ontfermde zich zelf in 2010 over de Amsterdamse elektronicaketen Polectro.

Fnac Darty, dat in Frankrijk en België al voor de corona-uitbraak met tegenvallende omzetten kampte, zoekt sinds begin dit jaar naar een overnamekandidaat voor de Nederlandse keten die vanaf Schiphol Rijk altijd een zelfstandige positie heeft behouden binnen het moederbedrijf. “BCC is daardoor relatief makkelijk los te weken uit Fnac Darty,” zegt Witteveen.

Het Amsterdamse Mirage Retail is het moederbedrijf van Blokker, Big Bazar en Intertoys. Eerder dit jaar startte Mirage een samenwerking met de Chinese designketen Miniso. “We kunnen na afronding van de overname van BCC veel dingen samen doen met onze andere merken. Zij hebben natuurlijk ook een groot aanbod keukenapparatuur, huishoudelijke apparaten en verzorgingsspullen die Blokker ook biedt. Andersom kunnen Blokker of Intertoys profiteren van hun kennis op elektronicagebied. En online zijn ze echt sterk, daar kunnen we veel van leren.”

Geen ingrepen

Witteveen verwacht geen grote ingrepen na afronding van de overname. “We kunnen goed uit de voeten met 62 vestigingen. Zij finetunen het concept nog, maar daar ben je als winkelondernemer altijd mee bezig. Voor ons beiden is er sprake van winst door deze overname, zeker in deze onzekere coronatijden.”

Mirage deed deze zomer een poging om Hema in te lijven maar haakte af vanwege de gestelde voorwaarden. Witteveen rekent niet op korte termijn op andere overnames in de branches waar hij interesse in heeft geuit, zoals meubels en doe-het-zelf. “Wij gaan dit nu eerst consumeren. Formeel moet deze transactie nog langs de or en ACM. Als die positief zijn, verwacht ik dat we in november BCC inlijven.”