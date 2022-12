Eind 2023 maximumsnelheid van 30 km/u op 80 procent van de wegen in Amsterdam

NieuwsDe maximumsnelheid in Amsterdam gaat volgend jaar op veel plekken aanzienlijk omlaag, van 50 naar 30 kilometer per uur. In december 2023 is 80 procent van de wegen in Amsterdam een 30-kilometerweg.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) benoemt expliciet dat de gemeente ‘haast heeft’ met het verlagen van de snelheden op de wegen. “Het grootste deel van de Amsterdammers (67 procent) voelt zich (zeer) onveilig in het verkeer.”

Het is de bedoeling dat de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u al in december 2023 doorgevoerd is. “We gaan nu concrete stappen zetten, zodat we echt een grote slag kunnen slaan om het Amsterdamse verkeer veiliger te maken.”

Veiliger

Op dit moment vallen er jaarlijks zo’n twintig dodelijke verkeersslachtoffers en achthonderd gewonden. Voormalig wethouder Egbert de Vries wees er vorig jaar op ‘dat 80 procent van het aantal verkeersslachtoffers’ op wegen valt waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. “In het verleden hebben we de auto te veel ruimte gegeven in steden. Willen we voetgangers en fietsers beter beschermen, dan moeten we actie ondernemen.”

Huidig wethouder Van der Horst verwacht dat de aangekondigde verlaging van de maximumsnelheid zal zorgen voor een een forse afname van het aantal ongelukken, van wel 20 tot 30 procent. Door het terugbrengen van de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u zou de remweg teruglopen van 27,7 meter naar 13,3 meter, waardoor de impact van ongelukken wordt beperkt.

Volgens wethouder Van der Horst wordt door de verlaging van de maximumsnelheid het verkeer naast veiliger ook stiller, en neemt het autogebruik erdoor af.

Campagne

De wens om de snelheid op stadswegen te verlagen naar 30 km/u speelt ook in andere grotere steden. In december vorig jaar stuurden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht daarover nog een brandbrief aan het kabinet.

In de plannen van de gemeente Amsterdam valt te lezen dat de inrichting van 270 kilometer weg op 500 straten aankomend jaar worden aangepast en dat daar aangepaste stoplichten, lijnen en borden komen. Met een campagne en lessen op scholen worden Amsterdammers komend jaar voorbereid op de aanpassing. In de loop van 2023 openen al enkele 30-kilometerwegen, zodat Amsterdammers vast kunnen wennen aan de nieuwe maximumsnelheid.

Openbaar vervoer

Voor bussen en trams geldt, als zij op een aparte baan rijden, nog wel een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Waar mogelijk worden aparte banen gecreëerd voor het openbaar vervoer, maar daar is in veel straten geen ruimte voor.

