Einde aan parkeren voor 10 cent in Amsterdamse winkelstraten

NieuwsEen uurtje parkeren voor 10 cent in Amsterdamse winkelstraten is binnenkort verleden tijd. Dat meldt wethouder Egbert de Vries (Verkeer) vandaag aan de gemeenteraad. Hij zegt ‘overvallen te zijn’ door een uitspraak van de Hoge Raad, die voorlopig een streep zet door de handhaving van het kortdurend goedkoop parkeren.

Parkeren in Amsterdam is duur, duurder, duurst. Maar wie goed oplette kon in bijvoorbeeld de Zeilstraat, het Delflandplein en de Van Woustraat een uur parkeren voor slechts 10 cent. Voor een snelle boodschap of een bosje bloemen. Over een paar weken komt hier voorlopig een einde aan.

In alle gebieden waar parkeren voor 10 cent kan, geldt namelijk ook een tijdslimiet van meestal één uur. De Hoge Raad oordeelde in een zaak die in Hilversum speelde dat er geen boete mocht worden opgelegd aan iemand die langer dan een uur binnen een zone met zo’n parkeerduurbeperking parkeerde. Na afloop van de maximale parkeerduur kan namelijk geen belasting worden geheven.

Het stadsbestuur vreest dat zonder optie tot handhaving op deze parkeerplekken ernstige overlast ontstaat. Daarom wordt het kortdurende goedkope parkeren voorlopig volledig geschrapt. In de 10-centzones zal het reguliere tarief van de omliggende straten gelden. Op de Jan Tooropstraat betekent dit bijvoorbeeld dat het tarief van 4,50 euro zonder uitzondering gaat gelden.

Winkeliers

VVD-raadslid Daan Wijnants stelt dat het plotseling verdwijnen van de 10-centzones ondernemers rauw op hun dak zal vallen. Hij hoopt dat het besluit tijdelijk is. “Met name winkels met grotere spullen krijgen veel bezoek met de auto. De wethouder moet snel met een oplossing komen.”

Het blijft voorlopig wel mogelijk om voor 10 cent te parkeren bij sportcomplexen Middenmeer, Drieburg en Transformatorweg en bij begraafplaats Sint Barbara. In Weesp verdwijnt de parkeerduurbeperking ook, maar pas in september. Dan worden namelijk de parkeerregels van Amsterdam en Weesp samengevoegd.

Het is de vraag of het goedkope kortdurende parkeren in winkelstraten nog terugkomt. Het stadsbestuur noemt de wijziging in eerste instantie een tijdelijke maatregel en wil eind 2022 eventuele alternatieven voorstellen.

Maar beoogde coalitiepartijen GroenLinks en D66 zijn sowieso niet enthousiast over de goedkope parkeerzones in winkelstraten, onder meer omdat het korte ritjes met de auto stimuleert. Daarmee lijken de 10-centzones in winkelstraten, waarvan de meeste in stadsdeel Zuid liggen, binnen een aantal weken definitief verleden tijd.