Eindelijk weer Koningsdag in Amsterdam: dit moet je weten

OverzichtNa twee sobere Koningsdagen zonder (officiële) feesten is het 27 april weer tijd voor een échte Koningsdag in Amsterdam. Dit moet je weten voordat je de stad in trekt.

De feesten tijdens Koningsdag in Amsterdam

Grote kans dat er overal in de stad harde muziek zal galmen uit draagbare boxen, maar om openluchtpodia zit Amsterdam ook niet verlegen. De bekendste vind je in de Jordaan, waar twee podia zullen staan en coverbands zullen optreden. Café De Blaffende Vis en Café Nol in de Westerstraat zijn al aan het aftellen.

Ook kun je terecht op het Amstelveld, Leidseplein, de Nieuwmarkt en het Rembrandtplein. Het Spui, de Reguliersdwarsstraat en het Marie Heinekenplein zijn ook toegankelijk voor feestgangers. De evenementen duren van 12.00 tot 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk, maar bij de meeste podia wordt wel een maximum van 2000 bezoekers aangehouden. Het kan dus zijn dat je even moet wachten bij de dranghekken, voor je naar ‘binnen’ mag.

Ook aan de rand van Amsterdan zijn er feesten. Sommige zijn officieel al uitverkocht, maar er zijn soms nog wel kaarten beschikbaar via Ticketswap. In het Meerpark in Oost kan je naar Loveland van Oranje.

Onder andere Amelie Lens, Olivier Weiter en Wouter S. zullen hier de muziek verzorgen. En in het Olympisch Stadion vindt Oranjebloesem plaats met een scala aan Nederlandse dj’s waaronder David Vunk, De Sluwe Vos, Joris Voorn, Reinier Zonneveld en Tsepo. Even verderop bij de RAI is Kingsland Festival met een echt koninklijk tintje. Floris van Oranje, lid van de koninklijke familie, prijkt hier op de line-up. Hij wordt vergezeld door grote namen als Martin Garrix, Franky Rizardo en Kris Kross Amsterdam.

Bereikbaarheid Amsterdam tijdens Koningsdag: auto of ov?

Grote delen van de binnenstad van Amsterdam zijn op 27 april afgesloten voor verkeer. Wil je toch met een auto de stad in? Een paar wegen zijn toegankelijk, meldt de gemeente hier. Parkeren in de stad is op Koningsdag gratis, maar of je met de auto de stad in moet willen is de vraag.

De gemeente raadt ten zeerste aan om met de trein te komen. Op Koningsdag rijdt de NS volgens de Oranjedienstregeling, met langere en soms ook extra treinen. Amsterdam RAI en Amsterdam Science Park zijn wel de hele dag gesloten, dus daar kun je niet in- of uitstappen.

Op de stations en in de treinen gelden een aantal speciale maatregelen. Zo is van dinsdagavond 26 april 19.00 uur tot donderdagochtend 28 april 7.00 uur het meenemen van alcohol naar het station of in de trein niet toegestaan.

Metro's en trams tijdens Koningsdag in Amsterdam

De meeste metro’s rijden op Koningsdag hun normale route, met de zaterdagse dienstregeling. Omdat station RAI de hele dag gesloten is, kun je daar niet uitstappen als je met metro 50 en 51 reist. Moet je met de tram ergens heen, dan is het wel handig om goed te checken welke lijnen tot waar rijden, zowel 26 als 27 april. Sommige tramlijnen worden samengevoegd, bekijk wat dat betekent voor jouw route.

Let op: de 1-blikje-regel

Naar verwachting zal er op straat niet gehandhaafd worden op alcoholgebruik. Maar let op: omdat ‘in eerdere jaren overmatig alcoholgebruik tijdens Koningsdag veiligheidsrisico’s en problemen heeft opgeleverd,’ mogen feestvierders in de binnenstad (binnen de Ring) tussen 06.00 uur en 23.59 uur slechts 1 stuk alcoholische drank per keer kopen. En ja, een sixpack of krat geldt als meerdere drankjes. Ook is het voor particulieren verboden om alcohol te verkopen en mogen winkels geen gekoelde drank aanbieden.

De plaspauze tijdens Koningsdag in Amsterdam

Ieder jaar zijn er weer genoeg filmpjes te vinden van mensen die tegen voordeuren plassen, tegen huizen of in stegen en klagen inwoners van Amsterdam daar naderhand over. De gemeente zet op meerdere plekken plaskrullen en dixi's neer, ook zijn er vaak particuliere initiatieven om mensen in de binnenstad hun behoefte te laten doen.

Varen tijdens Koningsdag in Amsterdam

Traditiegetrouw kleuren ook de Amsterdamse grachten weer oranje deze Koningsdag. Omdat er zoals elk jaar veel boten het water op gaan, geldt op de Prinsengracht op 27 april eenrichtingsverkeer voor vaartuigen. Ook goed om te weten: sinds 1 januari 2022 moet elke boot een vignet hebben. Wil je de dag dus vanaf het water vieren, zorg dan dat je het vignet op tijd aanvraagt én activeert.

Vrijmarkten tijdens Koningsdag in Amsterdam

Als vanouds wordt het in de hele stad weer struikelen over de kleedjes. In principe mag iedereen vanaf 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 ‘s avonds neerstrijken met te verkopen waar, behalve op De Dam. Bij veel pleinen en parken wordt een vrijmarkt georganiseerd. In Het Vondelpark en Noorderpark is deze speciaal voor kinderen.

Door de stad zijn tientallen kindervrijmarkten te vinden, die je op deze kaart kunt vinden. Ook de chique Apollolaan en Beethovenstraat zijn populair bij schattenjagers. In de Watergraafsmeer wordt elk jaar het Bredewegfestival gehouden met live-optredens.

