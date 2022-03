En opeens rij je op de autoweg. Fietsers in verwarring op de Prins Hendrikkade

Een gek gezicht op de Prins Hendrikkade. Fietsers stopten eerder deze week verward toen het fietspad in de richting van het Centraal Station net na de IJtunnel abrupt eindigde en overging in een drukke weg voor auto’s en bussen. Waar de rest van het pad was gebleven, bleef onduidelijk. De fietsers werden gedwongen de busbaan over te steken en via de autoweg hun weg te vervolgen.