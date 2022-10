Energiecoaches komen om in het werk, maar krijgen er ook veel vrijwilligers bij

Volledig scherm Een energiecoach bekijkt waar nog bespaard kan worden. © Dingena Mol

Dat de zorgen over de energierekening hoog zijn opgelopen is te merken aan het flinke aantal aanmeldingen voor een gesprek met een energiecoach, die aan de keukentafel meedenkt over besparingen. Vorige maand werd ruim 600 keer zo’n gratis gesprek aangevraagd, terwijl er precies een jaar eerder in september maar 128 aanmeldingen waren.

Toen de gasprijs eind augustus piekte, sloeg onder Amsterdammers de stress toe over de energierekening en de mogelijkheden daarop te besparen. Daarvoor kunnen huishoudens sinds 2017 terecht bij huurdersbelangenorganisatie Stichting !Woon. Voordat corona dit soort huisbezoeken knap ingewikkeld maakte, ging het om zo’n 1500 gesprekken per jaar, gemiddeld 125 per maand dus.

Wachttijd

Inmiddels loopt de wachttijd op, omdat veel meer Amsterdammers een beroep doen op een energiecoach. De wachttijd is gemiddeld 3 tot 4 weken en kan oplopen tot 5 weken, al verschilt die sterk per stadsdeel. In Amsterdam-Noord en Zuidoost is het aantal aanvragen nog te overzien ten opzichte van het aantal vrijwilligers in deze stadsdelen. “Daar worden Amsterdammers gemiddeld binnen twee tot drie dagen gebeld,” zegt Kelly Schwegler, de coördinator van de energiecoaches bij Stichting !Woon.

Het aantal aanvragen stijgt ook snel omdat de energiecoaches extra onder de aandacht worden gebracht. Dit weekend liep het storm toen een aanprijzing verspreid werd onder zeventigduizend stadspashouders. Daarop kreeg Stichting !Woon er weer tweehonderd aanvragen bij.

Trainingen

Tegelijk komen er meer vrijwilligers die energiecoach willen worden. Momenteel zijn het er ongeveer honderd, terwijl er een jaar geleden zo’n zestig energiecoaches waren. In oktober komen er nog dertig tot veertig bij.

Deze maand zijn er trainingen voor nieuwe energiecoaches. Aan het einde van de maand doen zij er nog een schepje bovenop vanwege Nationale Klimaatweek. Schwegler: “We roepen alle vrijwilligers op zich extra beschikbaar te stellen. Als de wachtlijst dan toch oploopt, hopen we die voor een groot deel weg te werken in die week.” Dat zou dan nog net lukken voordat de winter begint.