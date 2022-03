Enorme ravage Feike de Boerlaan: automobilist raakt geparkeerde voertuigen

Rond tien voor half 2 vannacht kwamen er bij de hulpdiensten meerdere meldingen binnen over een aanrijding in de Feike de Boerlaan. Een auto botste daar tegen meerdere geparkeerde voertuigen aan. Een buurtbewoner werd opgeschrikt van de knal en trof een ware ravage aan. Een auto op z’n kant en beschadigde voertuigen. “Ik zag ze uit de gekantelde auto kruipen, de bestuurder en een bijrijder, en gelukkig waren ze oké. Maar voor de rest wist ik ook niks.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. De bestuurder van de auto is meegenomen door de politie. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er alcohol in het spel was.