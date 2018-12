Erfgenamen slepen Stedelijk voor de rechter om Kandinsky

Dat laat de advocaat van de familie Gert Jan van Bergh weten.



Het gaat om het schilderij Bild mit Häusern van Kandinsky. De restitutiecommissie oordeelde onlangs dat het schilderij in het Stedelijk mag blijven. 'De verkoop van het schilderij kan enerzijds niet los worden gezien van het naziregime maar moet anderzijds mede zijn veroorzaakt door de verslechterde financiële omstandigheden waarin Robert Lewenstein en Irma Klein al voor de Duitse inval verkeerden', schrijft de restitutiecomissie in het rapport.



Daarom is er volgens de commissie voldoende aanleiding voor een belangenafweging die in het voordeel van het Museum uitvalt omdat het om een belangrijk werk gaat.



Onacceptabel

De erfgenamen noemen het oordeel van de restitutiecommissie 'onacceptabel' en 'in strijd met de internationaal geaccepteerde norm voor restitutie'.



Van Bergh: 'Zou de oorlog niet hebben plaatsgevonden dan waren de betrokken werken niet verkocht.' Volgens de advocaat heeft de restitutiecommissie 'een verzameling onbewezen aannames op elkaar gestapeld om tot een afwijzing te komen.'



De advocaat en de erfgenamen slepen het museum op 16 januari voor de rechter om de Kadinsky terug te krijgen.



Financiële problemen

Uit onderzoek van de restitutiecommissie blijkt dat het schilderij is doorgegeven van moeder (Hedwig Lewenstein-Weijerman, overleden in 1937) op zoon (Robert Lewenstein). De zoon was getrouwd met Irma Klein. Samen heeft het koppel het schilderij laten veilen in Amsterdam op 9 oktober 1940. Het Stedelijk Museum kocht dit olieverfschilderij toen aan.



In 2001 werd de restitutiecommissie opgericht om onderzoek te doen naar claims op naziroofkunst in Nederland. De commissie onderzocht in totaal 4000 kunstwerken van het Stedelijk die voor 1945 zijn vervaardigd en die vanaf 1933 onder verdachte omstandigheden in kunstcollecties zijn gekomen. Van 15 werken is twijfelachtig hoe het Stedelijk ze verworven heeft.