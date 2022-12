Evaluatie asielzoekers op zeecruiseschip MS Galaxy: twee aangiftes en niet geschikt voor kinderen

NieuwsNaar aanleiding van incidenten op zeecruiseschip MS Galaxy in het Westelijk Havengebied zijn twee aangiftes gedaan tegen asielzoekers, voor bedreigingen tegen de beveiliging. De gemeente schrijft ook dat het geen geschikte locatie is voor kinderen om te verblijven.

Volledig scherm Cruiseschip MS Galaxy. Op het schip verblijven momenteel zo'n duizend asielzoekers en statushouders. © Dingena Mol

Ruim tweeënhalve maand geleden kwamen de eerste vluchtelingen aan op zeecruiseschip MS Galaxy. Duizend asielzoekers worden hier opgevangen voor minimaal zes maanden. Dat kan verlengd worden met nog eens een halfjaar, als uit evaluaties blijkt dat het goed gaat. De eerste evaluatie is er nu.

Daaruit blijkt dat voor omliggende bedrijven de aanwezigheid van de opvang niet merkbaar is. Maar beveiligers van de boot moesten wel twee keer aangifte doen wegens bedreigingen. Daarnaast hadden drie asielzoekers een dreigende houding naar ander personeel en vier asielzoekers vochten onderling. Zij zijn allemaal overgeplaatst naar andere opvanglocaties.

In de evaluatie wordt niet gespecificeerd wat er precies gebeurd is en hoe groot de incidenten zijn. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) was nog niet bereikbaar voor commentaar, laat een woordvoerder weten.

Aanwezigheid kinderen problematisch

De aanwezigheid van de 121 kinderen die op het schip verblijven is een ander zorgpunt, zo oordeelt de GGD. Uit de evaluatie: ‘Het is geen ideale locatie om kinderen te huisvesten. Door de vele smalle ruimtes, lange gangen en trappen, kunnen kinderen (zonder toezicht) gaan ronddwalen. Het plaatsen van bijvoorbeeld traphekjes in de lobby is geen optie.’

Het is nog onduidelijk welke consequenties dit heeft voor de toekomst. Lange tijd ging een grote groep kinderen tussen 5 en 11 jaar oud ook niet naar school wegens een tekort aan plekken. Vorige week werd bekendgemaakt dat dit vanaf begin volgend jaar wel moet lukken. Kinderen kunnen naar een zogenoemde tussenvoorziening, waar ze les krijgen in basisvakken als Nederlands, rekenen en spelling.

Vooraf was de bereikbaarheid ook een heikel punt. Het schip ligt ver afgezonderd van de bewoonde wereld, namelijk naast de Coentunnel in het Westelijk Havengebied. Dagelijks rijdt een bus vijf keer op en neer naar Spaarndammerbuurt en hebben ruim driehonderd bewoners een eigen fiets. De gemeente onderzoekt nog of er behoefte is aan fietslessen, zodat meer bewoners zelfstandig op en neer kunnen.

Kruiden in het eten

Op de boot zelf is inmiddels een bewonersraad opgericht. Bewoners klaagde over de kwaliteit van het eten, het gebrek aan afwisseling van gerechten en dat het eten vaak niet warm was. COA, die de opvang organiseert, zegt hier verandering in te brengen en bewoners worden betrokken bij het opstellen van de menu’s. Het COA belooft ook dat ze meer kruiden gebruiken in het eten.

In januari volgt de uiteindelijke evaluatie. Indien de situatie ‘humaan, veilig en beheersbaar’ is, wordt er met zes maanden verlengd. Dan wordt ook besloten of er nog eens maximaal 500 personen extra worden opgevangen.