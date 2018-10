Ex-collega: 'Astrid Holleeder liegt in moordproces'

De rol van cruciale getuige Astrid Holleeder in de strafzaak tegen broer Willem wordt ondergraven. Een voormalige collega-advocaat beticht haar in Het Parool van leugens.

De Amsterdamse strafadvocaat Jos Rijser, jarenlang kantoorgenoot van Astrid Holleeder, zegt dat zij als cruciale getuige liegt in de grote liquidatiezaak tegen haar broer Willem. Zij stond altijd wél vol overtuiging aan diens kant en speelde dat niet, zoals ze nu beweert, zegt Rijser.

Hij stelt dat Astrid Holleeder hem overduidelijk heeft laten blijken dat zij ook nog volledig in Willems kamp zat nadat die in januari 2006 al was gearresteerd in zijn grote afpersingszaak, waarin hij uiteindelijk tot negen jaar cel zou worden veroordeeld.

Onverwachte hoek

Het klopt volgens hem niet dat ze van jongs af alleen die schijn ophield omdat de hele familie onder Willems juk leefde, zoals Astrid uitvoerig beschrijft in haar boek Judas en in haar vele verklaringen tegen haar broer in zijn lopende strafproces.

Rijsers verklaring, vandaag in Het Parool, kan een belangrijke rol spelen in Holleeders proces. Daarin betogen Willem Holleeder en zijn raadslieden al vanaf het begin dat Astrid liegt - maar van hen is dat geen opmerkelijk standpunt. Nu krijgen ze steun uit onverwachte hoek.

In het diepste geheim

Advocaat Rijser is bepaald geen vriend van Willem Holleeder, en in die zin een onverdachte bron. Zo stond hij onder anderen getuigen bij die deals sloten met het Openbaar Ministerie om tegen Willem Holleeder te verklaren in diens grote afpersingszaak.



Onder hen was de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl. Die was zijn hele volwassen leven een goede vriend geweest van Holleeders mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout, tot die in 2003 werd geliquideerd - volgens Van der Bijl in opdracht van Willem Holleeder.

Quote Haar verhaal over dat schizofre­ne leven van kinds af klópt gewoon niet. Ze hád geen afscheid van Willem genomen

Rijser voerde met Van der Bijl in het diepste geheim besprekingen met officier van justitie Fred Teeven. Uiteindelijk kwamen ze overeen dat Van der Bijl als 'anonieme bedreigde getuige B' onder meer zou vertellen hoe zijn vriend Kees Houtman (handelaar in hasj en vastgoed) door Holleeder was afgeperst en vermoord en hoe hij zelf vreesde te worden doodgeschoten in opdracht van Holleeder.



Kort voordat Van der Bijl zou getuigen, werd hij op 20 april 2006 geliquideerd in zijn café De Hallen in Amsterdam-West. Jos Rijser was er kapot van dat Van der Bijl, 'gewoon een heel goeie jongen', was vermoord.



Kort daarna moest hij op een zondag een dossier naar collega Astrid Holleeder brengen, op haar nieuwe kantoor. Daar liet ze hem onder vier ogen overduidelijk blijken dat ze er niet van was gediend dat hij voor een getuige tegen haar broer was opgetreden, zegt Rijser. "Haar verhaal over dat schizofrene leven van kinds af klópt gewoon niet. Ze hád geen afscheid van Willem genomen."



Astrid Holleeder wil niet op Rijsers relaas reageren.