Ex-geldschieter OFC Marwan Khairi behalve voor cocaïnehandel ook vast voor witwassen

Khairi kreeg de nieuwe verdenkingen op 11 oktober te horen in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Daar zat hij al in voorarrest sinds zijn arrestatie op 15 juni van dit jaar voor betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel van maart 2020 tot aan zijn arrestatie, plus wapenbezit. Khairi was op een hotelkamer gearresteerd met een vuurwapen in zijn bezit.

Hij zegt dat wapen te hebben gedragen omdat hij zich niet veilig meer voelde sinds onder meer Het Parool had bericht dat hij tot een rijke familie behoort. In de witwaszaak waarin het Amsterdamse gerechtshof hem in juni vrijsprak, had hij zelf betoogd dat hij geld had gekregen van zijn steenrijke vader in Jordanië.

Justitie rekent Khairi nu tot een omvangrijke criminele organisatie die onder meer door de handel in exclusieve horloges criminele winsten van een legaal tintje voorzag.

Het gaat om de vermoede witwasbende van hoofdverdachte Nico van E. (71) uit Rotterdam, een horlogehandelaar die in het criminele milieu bekendstaat als ‘de klokjesman’. De peperdure horloges zouden in de grootschalige drugshandel zijn gebruikt als betaalmiddel of onderpand.

Veertien verdachten

Op 11 oktober werden in het onderzoek naar de criminele organisatie onder leiding van het Openbaar Ministerie in Breda behalve Marwan Khairi nog twaalf verdachten gearresteerd die volgens de recherche ‘facilitators van de georganiseerde misdaad’ waren. Later is nog een veertiende verdachte opgepakt.

De verdachten worden behalve van het witwassen van crimineel geld door de handel in luxe horloges, beschuldigd van valsheid in geschrifte, drugsmisdrijven en deelname aan een criminele organisatie. Bij doorzoekingen van drie woningen en een bedrijfspand werden onder meer een vuurwapen met munitie, contant geld en exclusieve horloges in beslag genomen. In de marge van het onderzoek figureert ook motorbendekopstuk Klaas Otto, die ooit bij Nico van E. in loondienst was. Hij is niet gearresteerd.

De recherche was al lang met de groepering bezig. Op 19 mei 2021 had de politie in het kader van het onderzoek naar ‘de praktijken’ van Nico van E. en de zijnen al invallen gedaan in huizen in Rotterdam, Breda en Capelle aan den IJssel en in een kantoorpand in Alblasserdam.

Toen werden onder meer 22 exclusieve horloges in beslag genomen, vooral Rolexen, 20.000 euro aan contanten, 200 horlogecertificaten en een vuurwapen. In oktober 2020 was al eens een juwelierszaak in Rotterdam doorzocht die door een horlogehandelaar werd gebruikt als opslagplaats. In mei van dit jaar werden nog twee juweliers in Duitsland doorzocht.

Versleutelde berichten

Inmiddels ziet de recherche veel aanvullend bewijs in ontsleutelde berichten uit de gehackte servers van de onder criminelen populaire versleutelde berichtenapp Sky ECC. ‘Hierdoor ontstond zicht op de handel van verdovende middelen en de import daarvan vanuit Zuid-Amerika,’ schreef de politie in een persbericht over de arrestaties op 11 oktober.

De advocaat van Marwan Khairi was niet bereikbaar voor commentaar.