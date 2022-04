Experts: windmolens Amsterdam moeten aan strengere geluidsnormen voldoen

NieuwsVoor nieuwe windmolens moet de gemeente uitgaan van de geluidsnormen van wereldgezondheidsorganisatie WHO, zelfs al wordt het daarmee nog moeilijker om windturbines te bouwen rond Amsterdam. Tot die conclusie komen experts die zich in opdracht van de gemeenteraad hebben gebogen over de gezondheidsrisico’s.

In de nasleep van het verhitte windmolendebat zette de gemeenteraad ‘expertgroepen’ aan het werk. De hoop was dat deskundigen rust en vertrouwen konden brengen, omdat de bezorgdheid over windturbines en de gezondheid van omwonenden vorig jaar hoog was opgelopen. Weer een andere expertgroep boog zich over de gevolgen voor de natuur.

De grenswaarde die de gezondheidsexperts nu voorstellen, 45 decibel, is strenger dan de bestaande Nederlandse norm van 47 decibel. Als de geluidsoverlast van windmolens boven de grenswaarde uitkomt, zou de gemeente geen vergunning moeten geven. De deskundigen willen een extra ‘behoedzame normering’ omdat de wetenschappelijke kennis in sommige opzichten nog in ontwikkeling is.

Afstandsnorm

Daar komt bij dat het kabinet intussen een afstandsnorm heeft aangekondigd, waardoor windmolens binnen een nog onbekende afstand van woningen op termijn uit den boze worden. Ook dat is voor de expertgroep reden voor extra behoedzaamheid.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) heeft al eerder gezegd deze afstandsnorm niet af te wachten. De geluidsnorm van 47 decibel sneuvelde vorig jaar bij de Raad van State, maar gemeenten mogen ‘gemotiveerd’ hun eigen normen stellen, waarbij ze natuurlijk moeten vrezen dat die eveneens worden aangevochten bij de rechter.

Hoe dan ook zou Amsterdam als het aan de expertgroep ligt moeten beginnen op plekken met zo min mogelijk omwonenden. Zeker nu de stad nog in afwachting is van de nieuwe landelijke normen ligt het volgens de deskundigen niet voor de hand om al windmolens te plaatsen rond wijken waar het aantal gehinderden groot zal zijn.

Hinder op volkstuinparken

Verder stelt de expertgroep voor dat de geluidsoverlast van eventuele nieuwe windmolens wordt gemonitord. Ook vragen de deskundigen aandacht voor de hinder op volkstuinparken. Ten slotte bepleiten de gezondheidsexperts een aparte norm voor het indringende laagfrequente geluid, zoals Denemarken die ook heeft.

Eerder dit jaar vertrok arts-epidemioloog Dick Bijl met slaande deuren uit de expertgroep. Bijl was voorgedragen door Windalarm, de actiegroep van de tegenstanders van windturbines rond woonwijken. Als consequentie daarvan was er geen arts meer onderdeel van de expertgroep. Dat is door de expertgroep ondervangen met een reactie op het advies door André Knottnerus, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad.

Wethouder Van Doorninck is blij met het rapport van de expertgroepen. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de zorgen van Amsterdammers en inwoners van de buurgemeenten serieus meegenomen worden,’ schrijft zij aan de gemeenteraad. ‘En dat Amsterdam tegelijk een stevige bijdrage aan de energietransitie kan leveren.’

