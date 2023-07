Explosie bij flat in Amsterdam-Nieuw-West, geen gewonden

Exclusief In 2022 al 35 aanslagen op woningen: ‘Ik zit te wachten op de volgende klap’

Een explosie in de straat, huizen waarop wordt geschoten: steeds vaker is de woning een doelwit in Amsterdam. Halverwege het jaar staat de teller al op 35 incidenten. Buren blijven in angst achter. ‘Eigenlijk zit ik te wachten op de volgende klap.’