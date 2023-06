Explosie bij thuiszorginstelling Postjesweg

Nieuws Halsema: preventie­ve maatrege­len tegen explosies ingewik­keld

Het is ingewikkeld om preventieve maatregelen te nemen tegen de grote hoeveelheid explosies in Amsterdam. Er is namelijk geen duidelijk patroon te ontdekken: de explosies, waarvan er in 2023 al 42 waren, vinden door de hele stad plaats. Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdag in de gemeenteraad.