Explosie op cruiseschip naast Centraal Station

Nieuws Andreaspen­ning voor Gert van Veen, oprichter festival Welcome to the Future

Gert van Veen (67), oprichter en creatief directeur van festival Welcome to the Future, heeft zaterdag een Andreaspenning gekregen voor zijn verdiensten voor de nachtcultuur in Amsterdam. ‘Ik ben ontroerd, dat heb ik niet snel.’

24 juli