Explosief ontploft voor deur van The Harbour Club in Oost: ‘Ik dacht, het zal wel meevallen’

NieuwsVoor het pand van The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Oost is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief tot ontploffing gebracht. Niemand raakte gewond.

De explosie gebeurde rond 02.45 uur. Op dat moment was er niemand in het gebouw aanwezig, vertelt een woordvoerder van de politie. Door de klap is er schade ontstaan aan de voordeur en ramen van de voorzijde van het pand. Het is nog onduidelijk wat voor soort explosief is gebruikt.

Er zijn twee personen gezien die na de ontploffing wegvluchtten op een scooter. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden.

De ochtend na de explosie is er weinig meer van de explosie te merken. Bestelbusjes van de Harbour Club schermen de voordeur af waar de schade is. Enkele werkmannen zijn bezig met herstel. De politie is niet meer aanwezig.

‘Lekker bezig’

Een buurvrouw, die niet met naam in de krant wil, komt een kijkje nemen. “Ik schrok wel. Ik lag wakker en dacht: Jesus, wat is dit? Het klonk als een ontploffing, maar ik dacht niet meteen aan The Harbour Club. Ik ben uit mijn slaapkamerraam gaan kijken, maar ik zag geen beweging. Ik hoor het morgen wel, dacht ik toen, en ik ben weer gaan slapen.”

Michel Bruynseels (34) loopt met zijn kind in een buggy langs de kade. Hij woont aan de overkant van het water op Borneo-eiland, en heeft inderdaad een explosie gehoord. “Wat grappig, ik was het alweer vergeten. Ik hoorde een flinke knap en dacht aan een plofkraak. We komen uit de Vrolikstraat, en daar in de buurt is dat pas nog twee keer gebeurd.”

Na de knal is Bruynseels weer gaan slapen. “Ik heb ook niets gehoord van sirenes of de brandweer, dus ik dacht: het zal wel meevallen. We zijn weer lekker bezig allemaal.”

Vaker geweldsincidenten

De locatie van The Harbour Club aan de Cruquiusweg is vaker getroffen door geweld. Een jaar geleden vond er nog een kleine explosie en brand plaats. In mei 2019 loste een scooterbestuurder midden in de nacht schoten op het restaurant.

Onlangs gebeurde er nog een overval. Twee personen werden toen slachtoffer van een poging tot horlogeroof. Een van de twee slachtoffers werd daarbij geslagen en moest gewond naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

