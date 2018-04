Extreemrechtse actiegroep kraakt pand naast We Are Here

Activisten van de groep hebben hun intrek genomen in een woning in de Rudolf Dieselstraat in Oost. Ze hebben daar Nederlandse vlaggen en een spandoek met de tekst 'Illegaal is crimineel' opgehangen. Identitair Verzet wil dat de uitgeproceerde asielzoekers uit de gekraakte panden worden gezet, en daarna opgepakt.



De actiegroep zegt van plan te zijn nog meer woningen te kraken. 'Aangezien kraken voor iedereen vrij staat zonder gevolgen gaan wij ervan uit dat ons geen haar in de weg gelegd wordt,' schrijft Identitair Verzet op hun site.



Activiteiten

De groepering claimt een lijst te hebben van woningen die leeg staan. Vanuit de gekraakte panden zeggen de activisten de buurt op te willen knappen en activiteiten te gaan organiseren. 'Een cultureel centrum voor alle Nederlandse ingezetenen,' aldus de groep.



Een woordvoerder van We Are Here noemt de actie 'puur provocerend'. 'Wij willen benadrukken dat deze buurt geen politiek strijdtoneel zou moeten zijn.'



Vluchtelingencollectief We Are Here heeft sinds 23 maart diverse voormalige huurwoningen in gebruik genomen, die Ymere leeg had staan, in de Rudolf Dieselstraat. Op 26 april dient er een kort geding over de vraag of de gekraakte woningen moeten worden ontruimd of niet. Het Openbaar Ministerie (OM) besliste eerder dat de krakers binnen acht weken de woningen moeten verlaten.



Bivakmutsen

Leden van de groep Identitair Verzet voeren vaker actie in Amsterdam. In september vorig jaar klommen twee mannen met bivakmutsen op het dak va het Cornelius Haga Lyceum. Ze hadden een spandoek aan de gevel hangen met de tekst: 'Wie islam zaait, zal sharia oogsten'. De mannen zijn uiteindelijk door de politie aangehouden.