Fans opgelet: Harry Styles is binnenkort weer te zien in Amsterdam

Man (26) raakt auto, telefoon en portemon­nee kwijt na gewapende bedreiging

Een 26-jarige man uit Den Haag is zijn auto, telefoon en portemonnee kwijtgeraakt na een gewapende bedreiging in Hoofddorp. Het slachtoffer werd beroofd door meerdere verdachten. Zijn auto is later in een wijk verderop teruggevonden.