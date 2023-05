FC Ankaraspor 1 afgemaakt door SV Alliance '22 1 thuis

indebuurt.nl Doen in Amsterdam dit weekend: Sneaker­beurs, Foodfesti­val, Markt in het park, braderie en spieken in de kerk

Druk druk druk dit weekend. Een extra dag vrij, maar ook een extra dag van leuke dingen doen. Bezoek een enorme sneakerbeurs in de Kromhouthal of een van de markten en braderieën in de stad. Er is ook een atelier-route, een foodfestival en je kunt gratis en voor niks spieken in verschillende kerken. Wat een feestweekend!