FC VVC O23-2 verliest met één doelpunt verschil uit van SC Eendracht '82 O23-1

Klimaatac­ti­vis­ten bekladden Beurs van Berlage met groene verf uit protest tegen landbouw­top

Klimaatactivisten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de Beurs van Berlage in Amsterdam-Centrum met groene verf beklad. De actie is gericht tegen landbouwtop Regenerative Agriculture & Food systems Summit, die woensdag en donderdag in het gebouw plaatsvindt.