Feest maar ook onrust op straat in Amsterdam na WK-winst Marokko: 10 aanhoudingen

Den Haag en Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam 35 mensen aangehouden bij ongeregeldheden die uitbraken in de stad nadat Marokko-supporters de straat op gingen. De aanhoudingen zijn gedaan in verband met vuurwerk, voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en belediging, zo meldt de politie.

In Utrecht werd dinsdagavond één persoon aangehouden bij ongeregeldheden. Op de Kanaalstraat in de wijk Lombok sloeg de sfeer ineens om en werden agenten belaagd met vuurwerk en fietsen. De ME werd ingezet om de groep uiteen te drijven en de ongeregeldheden te beëindigen. “Wat begon met feestelijkheden, is helaas geëindigd in een oploop waarbij onder meer geweld werd gebruikt tegen agenten. Dit is onacceptabel,” zei een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma.