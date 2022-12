Feest maar ook onrust op straat in Amsterdam na WK-winst Marokko: 6 aanhoudingen

Weesp krijgt toch een kerstboom: ‘Hij komt middenin de gracht te staan’

Weesp blijft deze kerst toch niet verstoken van een kerstboom. Het leek erop dat de gemeente Amsterdam in eerste instantie in het eerste jaar van de fusie was vergeten een kerstboom te regelen voor het nieuwe stadsgebied. Dat bleek echter op een misverstand te berusten.

30 november