Feest op 5 mei: bevrijdingsdag in Amsterdam

Nieuws Schoten gehoord in Zuidoost, kogelgaten aangetrof­fen in auto

Bewoners rondom het Millingenhof in Zuidoost zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door schoten. Op foto’s is te zien dat er in de voorruit van een auto twee kogelgaten zitten. De politie wil dit nog niet bevestigen.

2 mei