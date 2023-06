Festivalseizoen in volle gang: dit zijn de modetrends op festivals

Nieuws Halsema sluit horecapand op Pieter Calandlaan in Nieuw-West vanwege explosie en vondst vuurwapen

Een horecagelegenheid op de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West is vrijdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. De sluiting voor de duur van zes maanden gebeurt vanwege ‘het ernstige gevaar voor de openbare orde’ dat is ontstaan nadat zich vorige maand een explosie bij het pand had voorgedaaan.