Fiets van ‘flowerbikeman’ in brand gestoken in Westerpark: ‘We voelen ons niet veilig’

NieuwsAmerikaan Warren Gregory (51) fleurt Amsterdam al sinds 2018 op met zijn opvallende fietsen vol bloemen. Toch lijkt niet iedereen daar blij mee te zijn. Maandag werd zijn bloesemfiets in het Westerpark in brand gestoken.

“Ik moest mezelf bedwingen om niet in het rond te schreeuwen,” vertelt Gregory over het moment dat hij zijn vernielde fiets ontdekte. “Waarom, waaróm? Het slaat gewoon nergens op.” De fietskunstenaar plaatste zijn ‘cherry blossom bike’ zaterdag tussen de populaire bloesembomen in het Westerpark. De fiets was bedoeld als voorproefje van de Bijzondere Fietsen Parade die zondag 3 april in het park plaatsvindt en waar Gregory’s creaties onderdeel van zijn. “Het bleek een fout om de mensheid te vertrouwen.”

Gregory begon met het maken van zijn bijzondere fietsen nadat zijn vrouw last had gekregen van epilepsieaanvallen. Onderweg naar haar werk raakte ze de weg weleens kwijt. “Dus zette ik wat bloemfietsen langs de route, als een soort broodkruimels,” vertelde Gregory in 2018 aan Het Parool. “Al snel belden mensen mij: ik wil ook zo’n fiets voor de deur.”

Inmiddels weet de gemiddelde Amsterdammer direct wat er met een ‘bloemfiets’ bedoeld wordt en zorgt het succes ervan voor een stabieler leven voor het koppel. “Het gaat de laatste tijd echt beter met mijn vrouw, maar deze vernieling is een klap. Het is al de derde keer dat een van mijn fietsen in brand wordt gestoken. We voelen ons niet altijd meer veilig.”

Eerder waren fietsen in Centrum en in de buurt van zijn woning in Noord het doelwit. “Toen het zo dichtbij kwam, kon ik ’s nachts niet meer slapen. Sindsdien staan er geen fietsen meer bij mijn huis.” De Amerikaan heeft geen idee wie het op hem en zijn fietsen gemunt heeft en vooral: waarom. “Als ik wist wat ik deze mensen heb aangedaan, kon ik om vergeving vragen. Het moet wel heel erg zijn geweest, anders doe je dit niet. Ik zie het als een aanval van haat. Daarom schreef ik dat woord op de grond naast mijn fiets.”

Aangifte heeft hij niet gedaan. “Zodra je het woord ‘fiets’ zegt, denkt de Amsterdamse politie: we hebben betere dingen te doen. En ik begrijp dat ook wel.”

Hoewel boosheid overheerst, heeft Gregory ook medelijden met de dader(s). “Ik vind het erg voor ze dat ze niet zoveel liefde in hun hart hebben als ik.” Wat er met de vernielde fiets gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Geld voor een reparatie heeft Gregory niet. De andere fietsen die zaterdag voor de parade in het park worden geplaatst, wil de kunstenaar dan ook extra goed beschermen. “Ik ben van plan om in het park te gaan slapen, zodat ik mijn fietsen in de gaten kan houden.”

Ondanks alles denkt Gregory er niet over om te stoppen. “Normaal krijg ik juist leuke berichten. Er worden zelfs huwelijksaanzoeken gedaan voor mijn fietsen. Dat soort positiviteit, daar doe ik het voor.”

