Fietsen over het IJ! In de toekomst kan het en dit gaat het kosten

Doen in Amsterdam dit weekend: Japan Light Festival, bierfesti­val in Oost en veel meer

Bijna weeeeeeekend!! De regen lijkt weer even achter ons te liggen, de zon komt eraan! Heb jij al plannen om dit zonovergoten weekend te vullen? Niet? Dan hebben we hier een lekker lijstje top ideeën om je vrije dagen in Amsterdam te spenderen. Geniet!