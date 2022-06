Fietser (64) overleden na ongeluk met taxi op Middenweg

Nieuws Willem Holleeder in snoeihard arrest weer veroor­deeld tot levenslang voor álle moorden

In een snoeihard arrest veroordeelt ook het Amsterdamse gerechtshof Willem Holleeder (64) tot levenslang. Hij krijgt die ultieme straf voor het uitlokken van álle liquidaties waarvoor hij was aangeklaagd. Holleeder gaat in cassatie.

24 juni