Fietser gereanimeerd na aanrijding met ‘vermoedelijk’ inbrekers, die doorrijden

NieuwsEen 26-jarige fietser is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt op de Kinkerstraat in Amsterdam-West na een aanrijding met een voertuig waar ‘vermoedelijk’ inbrekers in zaten. De auto is even later aangetroffen in de Eerste Helmersstraat. Een 19-jarige Amsterdammer is aangehouden.