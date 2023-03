Fietser gewond geraakt bij aanrijding met taxi op Haarlemmerweg

Politie­chef (54) ‘die agente zou hebben gedwongen hem te pijpen’ vrijgespro­ken

Oud-politiechef Paulo de C. (54) van de politie in Haarlemmermeer is vrijgesproken van verkrachting van een onder zijn gezag staande hoofdagente in 2019. Volgens de rechtbank Midden-Nederland zijn de verklaringen van de vrouw niet bruikbaar voor het bewijs. De vrouw heeft op cruciale punten onvolledig en wisselend verklaard, oordeelt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden drie jaar cel geëist.