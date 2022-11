Fietsersbond: ‘E-bike rijdt vaak veel te hard, vaak betrokken bij ongevallen’

NieuwsDe opkomst van de e-bike leidt tot gevaarlijke snelheidsverschillen op Amsterdamse fietspaden. Uit metingen blijkt dat opgevoerde e-bikes gemiddeld ten minste 13 kilometer per uur sneller rijden dan reguliere fietsen, tot soms wel 42 kilometer per uur.

Volledig scherm Opgevoerde e-bikes halen een gemiddelde snelheid van 30 kilometer per uur. © Birgit Bijl

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond pleit voor een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op het fietspad. De organisatie, die de afgelopen maand 2000 metingen verrichtte, stelt dat gewone fietsers gemiddeld 17 kilometer per uur rijden; opgevoerde e-bikes komen aan een gemiddelde van 30 kilometer per uur. Met name fatbikes en de ‘VanMoof-achtigen’ blijken vaker wel dan niet opgevoerd.

Voor fietsers geldt geen maximumsnelheid, maar elektrische fietsen mogen worden ondersteund tot 25 kilometer per uur: wanneer de snelheid hoger wordt, moet dat met spierkracht worden bijgetrapt. De meeste mensen zijn daar niet langdurig toe in staat. Uit de metingen van de Fietsersbond blijkt dat de snelle e-bikes vrijwel allemaal zijn begrensd op 30 tot 32 kilometer per uur, een klein deel zelfs op 37 kilometer.

Gevaarlijke snelheidsverschillen

De snelheid van fietsers is in Amsterdam een heikel punt: doordat veel fietspaden veel smaller zijn dan de normen voorschrijven, is inhalen gevaarlijk. De snelheidsverschillen tussen fietsers en snorfietsen waren enkele jaren geleden daarom de belangrijkste reden om scooters te verplaatsen naar de rijweg. Op veel plekken lijken opgevoerde e-bikes nu de rol van de snorfietsen te hebben ingenomen.

De metingen van de Fietsersbond zijn bijzonder omdat er weinig objectieve gegevens zijn over de snelheid waarmee fietsers zich door de stad bewegen. De uitkomsten bevestigen het algemene beeld dat op veel fietspaden steeds harder wordt gefietst dan voor de komst van de e-bike. In het coalitieakkoord van de gemeente staat een onderzoek aangekondigd naar het invoeren van een maximumsnelheid voor fietsers.

Automatisch begrenzen

Volgens de gemeente voelt twee derde van de Amsterdammers zich onveilig in het verkeer. “Mede door de opmars van elektrische voertuigen zijn er grote verschillen tussen fietsers en uit onderzoek blijkt dat dat risico’s oplevert,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente is nu al onder meer met verschillende producenten van elektrische fietsen bezig met een proef om te kijken of er ook in de praktijk kan worden getest met maximumsnelheden. “Bijvoorbeeld door het geven van informatie, maar ook door het automatisch begrenzen van de snelheid. Eerst op het Velodrome, en daarna ook in de stad. Wanneer we eruit zijn, kunnen we begin volgend jaar beginnen met zo’n test,” aldus de woordvoerder.

Ook de ANWB doet onderzoek naar verkeersveiligheid voor fietsers, waarbij een maximumsnelheid een van de aandachtspunten is. Als Amsterdam een maximumsnelheid invoert zou het niet de enige gemeente zijn die fietsers wil reguleren. In Den Haag geldt in sommige voetgangerszones waar fietsers ook welkom zijn al een maximum van 15 kilometer per uur.

Te hard de bocht in

De teller van het Meldpunt Ongevallen van de Fietsersbond, opgezet in juni van dit jaar, staat inmiddels op 200, maar het vermoeden is dat het werkelijke aantal ongevallen veel hoger is. Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn bij deze ongevallen opmerkelijk vaak te hard rijdende e-bikers betrokken. “Zij beheersen hun vervoermiddel vaak onvoldoende, raken andere verkeersdeelnemers tijdens het inhalen of van achteren. Ook komt het regelmatig voor dat e-bikers bochten te hard ingaan, waardoor ze op de verkeerde weghelft terechtkomen.”

Doordat fietsen gevaarlijker wordt kunnen mensen afhaken, vreest de Fietsersbond, die zegt zeker geen tegenstander te zijn van elektrisch ondersteunde fietsen. “Het gaat ons erom dat ze niet te hard fietsen. Veel senioren durven de fiets niet meer op en kinderen mogen of durven niet meer te beginnen op het fietspad. Er is sprake van een scheefgegroeide situatie.”