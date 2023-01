Financiering wetenschappelijk onderzoek door multinationals is lang niet altijd onwenselijk

UitlegMaandag bezetten tientallen activisten een deel van de UvA-locatie Binnengasthuis. Ze willen dat de UvA de banden met Shell verbreekt. In Rotterdam en Eindhoven gingen studenten hen al voor. Maar hoe problematisch is de onderzoeksfinanciering van grote multinationals?

Volledig scherm Demonstratie UvA Rebellion tegen Shell. © Hannah Bults

1. Wat is er precies aan de hand?

Tientallen studenten van onder andere organisaties University Rebellion, Mokum Kraakt en Activistenpartij UvA bezetten maandag een deel van het Binnengasthuis actie op de UvA. Ze eisen dat de universiteit de banden met Shell verbreekt. Ook willen ze meer transparantie en gesprekken over samenwerkingen met de fossiele industrie.

Ze zijn niet de eerste: in heel Europa voeren studenten actie tegen samenwerkingen met bedrijven als ExxonMobil en BP. Actiegroep University Rebellion bezette al universiteitsruimtes in Barcelona en Berlijn, maar ook in Eindhoven en Rotterdam. Bij die laatste werd de bezetting nog dezelfde dag door politie en ME beëindigd. De universiteit betuigde later spijt voor het harde ingrijpen.

2. Is de inmenging van de fossiele industrie in wetenschappelijk onderzoek een probleem?

Dat hoeft niet, stelt Alexandra Vennekens van het Rathenau Instituut. “Universiteiten moeten onderzoek doen dat nuttig en relevant is voor de samenleving. Zo’n samenwerking kan daar aan bijdragen.” De lopende UvA-onderzoeken die Shell (mede)financiert, dragen volgens de universiteit niet bij aan het produceren of gebruiken van fossiele energie, maar richten zich onder meer op groene energie. De studenten stellen daarentegen dat bedrijven als Shell invloed kunnen uitoefenen op het onderzoek. Ze beschuldigen hen van greenwashing: het zich duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.

Vennekens: “De samenwerking met bedrijven kan positief uitpakken. Maar er is ook altijd een risico op ongewenste beïnvloeding. Het is van groot belang dat onderzoek altijd onafhankelijk wordt uitgevoerd.”

Er bestaan tal van regelingen en gedragscodes om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. Toch geeft volgens onderzoek van het Rathenau Instituut 12 procent van de wetenschappers aan Nederlandse universiteiten aan weleens ongewenste beïnvloeding vanuit bedrijven te hebben ervaren. Het is volgens het instituut niet te zeggen hoe vaak per jaar ongewenste beïnvloeding door bedrijven voorkomt en of het toe- of afneemt.

3. Is het gebruikelijk dat universiteiten geld krijgen van grote multinationals?

Ruim 80 procent van de onderzoeksfinanciering van de UvA komt vanuit de rijksoverheid. Daarnaast is een substantieel deel afkomstig van samenwerkingen met gemeentes, provincies, maatschappelijke organisaties en de Europese Unie. Een klein deel wordt gefinancierd door bedrijven.

Niet alleen de UvA, maar bijna alle universiteiten ontvangen geld van bedrijven, zegt Vennekens. Hoeveel dit bedraagt, verschilt per universiteit. In 2021 ging het volgens het Rathenau Instituut om zo’n 321,7 miljoen euro in totaal.

4. Hoeveel daarvan komt van fossielebrandstofbedrijven?

“We kunnen in de gegevens die we hebben van deze zogeheten derde geldstroom geen onderscheid maken tussen multinationals en andere bedrijven,” aldus Vennekens. “Ook is niet duidelijk hoeveel afzonderlijke bedrijven betalen, en dus hoe groot het aandeel van de fossiele industrie is.”

Om die reden eisen de studentactivisten ook meer transparantie over de geldstromen. Het is volgens Vennekens de vraag of dat nodig is. “Maar het is een belangrijke stap om de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek waarborgen.”

De studenten demonstreren overigens niet alleen tegen de onderzoeksfinanciering van Shell, maar ook tegen andere samenwerkingen zoals stages en gastcolleges. Vaak worden bedrijven zelf uitgenodigd door studentenorganisaties, reageert de UvA. ‘Het feit dat een spreker vanuit een organisatie of een bedrijf te gast is, betekent niet dat de UvA samenwerkt met die organisatie of dat bedrijf.’

5. Hoe bepalen universiteiten met welke bedrijven ze in zee gaan?

De actievoerders eisen dat er een ‘autonoom gesprek’ plaatsvindt over de samenwerkingen van de UvA met de fossiele industrie. In een brief reageerde de UvA hier eerder al op met een voorstel tot gesprek. De universiteit wilde daarbij onder andere ingaan op de afwegingen om met bepaalde partijen samen te werken.

Ook Vennekens ziet mogelijkheden hierover duidelijkheid te scheppen. “Ik denk dat het voor de universiteiten belangrijk is om te bepalen welk soort onderzoek je wel en niet doet,” zegt ze. “Het is goed om kaders te hebben en te bepalen hoe deze beoordeeld worden.”

“Ook in ons onderzoek willen we bijdragen aan een versnelde energietransitie,” zei UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam maandagmiddag. “Dit bepaalt ook ons normenkader, elke (nieuwe) samenwerking leggen we langs die strenge meetlat: draagt dit bij aan een duurzame toekomst of niet?”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.