Fiod houdt vier mannen aan om miljoenenfraude

De Fiod verrichte in totaal acht doorzoekingen "in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam". Bij die doorzoekingen, in zes woningen en twee bedrijfspanden, zijn vier mannen van 30 tot en met 34 jaar aangehouden.



De vier mannen zijn naar voren gekomen in een groter strafrechtelijk onderzoek naar vier metaalhandelaren. Die worden ervan verdacht zaken te doen met buitenlandse ondernemingen die btw rekenen maar niet afdragen, en vervolgens verdwijnen: zogeheten 'ploffers'. In dat onderzoek is vorige maand al een 37-jarige man uit het Utrechtse Houten aangehouden.



Op vragen over hun identiteit en over wie precies waar is aangehouden wil een Fiod-woordvoerder desgevraagd geen antwoord geven. Wat de vier precies voor rol hadden in de fraude is nog onderwerp van onderzoek.



De Fiod legde bij de doorzoekingen beslag op administratie, een klomp platina, zes luxe auto's (een Bentley, Range Rover, Ferrari, Porsche, BMW en Mercedes), een Bombardier-motor, dure merkkleding en -schoenen, waardevolle schilderijen, tien horloges (van de merken Rolex, Patek Philippe en Cartier), sieraden en 70.000 euro contant geld.