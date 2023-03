Flink verplaatst darkstore in West naar Van Slingelandtplein

Nieuws Flink-darkstore in West nog altijd niet dicht (terwijl dat van de gemeente en rechter wel moet)

De darkstore van Flink op het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West had afgelopen vrijdag dicht moeten zijn na een gerechtelijke uitspraak op 30 december, maar is nog altijd open. De gemeente wil daarom de dwangsom van 20.000 euro vorderen.