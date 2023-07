Flinke files rond Amsterdam door werk in en bij Coentunnel

Nieuws Dragqueen Miss Envy Peru: ‘Ik ben aangeval­len door jongens met een wapen bij CS’

Boris Itzkovich Escobar, bekend als dragqueen Miss Envy Peru, schrijft dinsdag in een bericht op Instagram te zijn aangevallen door een groep jongens nabij Centraal Station in Amsterdam. De politie is bekend met de zaak en heeft contact met Escobar.