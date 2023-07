Flinke files rond Amsterdam door werk in en bij Coentunnel

2.500 kilometer in 50 dagen: Boas (28) en coach Bram (35) trekken al lopend naar oorlogsge­bied in Oekraïne voor goed doel

Elke dag meer dan een marathon lopen, voor vijftig dagen lang én richting oorlogsgebied, je moet het maar doen. De Nederlandse Boas Kragtwijk (28) is klaar om volgende week van Amsterdam naar Kiev te lopen, onder begeleiding van zijn Antwerpse coach Bram Vogels (35). “Met deze actie willen we geld inzamelen om gepantserde ambulances naar Oekraïne te sturen”, klinkt het. “Hopelijk geraken we de grens over.”