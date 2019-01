Flinke minnen op Europese beurzen

Ook het uitblijven van een akkoord om de shutdown in de Verenigde Staten te beëindigen, zorgde voor een mineurstemming op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,3 procent lager op 480,41 punten. De MidKap verloor 1,8 procent tot 641,23 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,7 procent achteruit.



Apple stelde zijn omzetverwachting naar beneden bij, vooral door een zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China. Volgens topman Tim Cook zwakt de economische groei in China sterker af dan voorzien. Ook hebben de toenemende handelsspanningen tussen China en de VS een negatief effect. Het aandeel Apple ging fors onderuit in New York.



Technologiebedrijven en Europese toeleveranciers aan de iPhone-maker kregen ook rake klappen. Bij de hoofdfondsen op het Damrak verloor chipmachinemaker ASML 4,2 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI stonden onderaan de MidKap met verliezen van 6,4 en 6,1 procent.