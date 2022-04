Flitsbezorger Zapp naar de rechter om sluiting vestiging in West te voorkomen

Al in december kondigde het stadsdeel aan dat het distributiecentrum van Zapp moest sluiten. Vorige week ontving de flitsbezorger een brief waarin formeel werd gemeld dat de darkstore niet in het bestemmingsplan past en dat er binnen twee weken gehandhaafd zou gaan worden. Ook veroorzaakte personeel van Zapp veel overlast in de straat, volgens buurtbewoners.

Zapp liet toen weten dat het ‘teleurgesteld was dat het nieuws via de media vernomen moest worden, in plaats van via een gesprek met de gemeente’. “Sinds het eerste ontvangen bericht uit Amsterdam-West hebben we geprobeerd om de stadsdeelbestuurder te ontmoeten om een open dialoog te voeren over onze winkel en over hoe we kunnen werken naar een situatie waarin iedereen tevreden is. Helaas hebben wij na meerdere contactpogingen nog steeds niets vernomen,” zei een woordvoerder