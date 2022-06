Flitsbezorger Zapp overweegt vertrek uit Nederland na gedwongen sluiting van twee Amsterdamse darkstores

Flitsbezorger Zapp overweegt zich terug te trekken uit de Nederlandse markt door de gedwongen sluiting van twee darkstores in Amsterdam en ‘aanhoudende onzekerheid over de regelgeving’ in Nederland. Dat maakte het bedrijf woensdagmiddag bekend.

Volledig scherm Flitsbezorgers van Zapp. © Jakob van Vliet

Het bedrijf zegt in overleg te zijn met vakbonden en werknemers. Volgende maand verwacht het bedrijf definitief een beslissing te nemen.

In een intern bericht voor medewerkers is het bedrijf stelliger over het verlaten van de Nederlandse markt en zegt het ‘na alle andere opties te hebben onderzocht’ weinig andere mogelijkheden te zien. Het bedrijf zegt ook dat er in een jaar tijd veel is bereikt, maar dat het sinds de lancering ‘nog een eind verwijderd is van het bereiken van winstgevendheid in Nederland’.

Daarnaast zegt Zapp in de interne berichtgeving dat er de komende tijd economisch gezien veel uitdagingen op het bedrijf afkomen, waaronder vermoedelijk een recessie. Nieuwe investeringen binnenhalen zal daardoor ‘een grote uitdaging zijn’, terwijl er nog miljoenen nodig zijn om de komende jaren vooruit te kunnen. De verwachting is dat de ‘overlegperiode’ met het UWV en de vakbonden enkele weken zal duren, waarna het besluit definitief wordt.

Bestemmingsplan

Zapp opende in korte tijd vijf Amsterdamse distributiecentra. Inmiddels zijn twee daarvan al weer gesloten door de gemeente, omdat ze niet in het bestemmingsplan zouden passen. Een vestiging van Zapp aan de Fagelstraat in West sloot eind april. De flitsbezorger vocht het besluit van de gemeente nog wel aan bij de rechter, maar tevergeefs. Een vestiging in de Daniël Stalpertstraat in De Pijp sloot een kleine twee weken geleden. Tegen die sluiting verzette het bedrijf zich niet bij de rechter.

Het bericht van Zapp komt daarom niet geheel onverwacht. Met het sluiten van de darkstores en het niet kunnen openen van nieuwe vestigingen door het voorbereidingsbesluit van de gemeente, wordt het steeds minder rendabel om een Nederlandse klantenservice en app in de lucht te houden.

Flitsbezorgers Gorillas en Getir vochten de sluiting van hun vestigingen in De Pijp wel aan. Afgelopen maandag diende de rechtszaak tussen Gorillas en de gemeente, de uitspraak daarvan wordt binnen enkele weken verwacht. De rechtszaak tussen Getir en de gemeente vindt 6 juli plaats en ook daarvan wordt dan op korte termijn een uitspraak verwacht. Tot er uitsluitsel is, mogen de darkstores van de twee concurrenten van Zapp nog open mogen blijven.

Bas Smit

Zapp zegt sinds de Nederlandse lancering in juli 2021 honderdduizenden bezorgingen gedaan te hebben in Amsterdam en Rotterdam. Het is de enige flitsbezorger die 24 uur per dag levert. Het aantal klachten over Zapp lag bij sommige vestigingen dan ook hoger in vergelijking met die van andere flitsbezorgers.

Over een vestiging aan het Zeeburgerpad in Oost kwamen meer dan honderd meldingen van overlast binnen. Buren vertelden aan Het Parool slaapmedicatie nodig te hebben om te kunnen slapen. Ook vertelden (voormalig) werknemers dat er drugs werd gebruikt op de werkvloer en dat vrouwen regelmatig met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken hadden.

Zapp, van oorsprong een Engels bedrijf, werd mede door investeerder en influencer Bas Smit naar Nederland gehaald. “Als mega-fan van Zapp doet het pijn namens alle Zappers dat het bedrijf geen andere keuze heeft dan een vertrek uit Nederland te overwegen, ondanks het bedienen van vele tienduizenden klanten, het creëren van grote werkgelegenheid en het investeren van miljoenen euro’s in de lokale economie,” zegt Smit.

“Zapps belofte van bezorging binnen enkele minuten, 24/7, vereist dat Zapp winkels heeft vlakbij onze klanten. De voorstellen van de gemeente Amsterdam om nieuwe Zappstores alleen toe te staan op industrieterreinen ver weg van onze klanten maakt de dienst niet levensvatbaar. Als aandeelhouder in de internationale holding van Zapp begrijp ik en steun ik volledig de noodzaak om prioriteit te geven aan het opbouwen van een duurzaam bedrijf voor de lange termijn en kijk ik uit naar het aanhoudende succes van Zapp in London en daarbuiten.”

Gefrustreerd en teleurgesteld

Het bedrijf zegt miljoenen euro’s geïnvesteerd te hebben in Nederlandse activiteiten. Zapp is dan ook ‘erg gefrustreerd en teleurgesteld’ door de houding van de gemeente Amsterdam en de gedwongen sluiting van twee darkstores in de stad.

“Hoewel we altijd hebben gestreefd naar een constructieve dialoog met de gemeente Amsterdam en samenwerken met alle belanghebbenden om te leren en te verbeteren over de manier waarop snelle levering kan voldoen aan de behoeften van zowel buren als klanten, hebben de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving en de recente eenzijdige en ongerechtvaardigde besluiten van de gemeente het onmogelijk gemaakt om verder te investeren in Nederland,” aldus hoofd strategie Steve O’Hear.

Bij Zapp werken in Nederland enkele honderden mensen. Het bedrijf zegt zich te beraden op juridische stappen ‘om zijn investering te beschermen en een passende schadevergoeding te eisen’.