Flitsbezorgers leggen zich niet neer bij strijd om darkstores: ‘Ongelijke behandeling’

Flitsbezorgdiensten lijken zich niet neer te leggen bij het besluit van het Amsterdams college om distributiecentra alleen nog op bedrijventerreinen toe te staan. Ze zeggen dat de gemeente de dialoog constant uit de weg is gegaan. Nieuwe rechtszaken lijken onvermijdelijk.

Een bezorger van Flink.

Gorillas laat via een woordvoerder weten ‘van toegevoegde waarde voor Amsterdam’ te zijn en dat inmiddels ‘meer dan een derde’ van de stad al klant is. “Wij werken samen met tientallen Amsterdamse ondernemers. Bovendien is onze dienst een duurzaam alternatief op de bezorgbusjes die dagelijks de grachten en straten blokkeren.”

Gorillas vindt de gemeentelijke beslissing dan ook absurd. “Het college stelt dat met het voorgestelde kader aan de vraag kan worden voldaan, maar hoe zij tot die conclusie is gekomen is ons niet duidelijk. Het afwegingskader is willekeurig, gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel en lijkt daarom voornamelijk emotioneel ingegeven.”

Dialoog

Het bedrijf zegt vanaf de start ‘proactief contact’ te hebben gezocht met de gemeente om in gesprek te gaan, om samen tot beleid te komen, maar dat de gemeente ‘de constructieve dialoog’ uit de weg is gegaan. Of het tot rechtszaken gaat komen wil Gorillas nog niet met zoveel woorden zeggen, maar die lijken onvermijdelijk.

“Op dit punt is het nog niet duidelijk wat de exacte impact van dit afwegingskader is voor onze bedrijfsvoering,” aldus de woordvoerder. “Maar het is absurd nu te moeten lezen dat de gemeente Amsterdam maatregelen neemt tegen uitbreiding van nieuwe vestigingen ondanks onze proactieve oplossingen, maatregelen en onze ontelbare handreikingen.”

Flink

Flink laat weten dat het besluit van het college vragen oproept en dat daarmee de bedrijfsvoering in gevaar komt. “Bedrijventerreinen liggen in Amsterdam vaak op een dermate grote afstand van klanten dat dit niet past bij de aard van flitsbezorging. Minder vermeende overlast is dan evident, maar zijn de belangen van de velen die gretig van de populaire service gebruik maken voldoende meegewogen?”

Het bedrijf wijst daarnaast op de vorige week afgesproken gedragscode tussen de vier flitsbezorgers die overlast moet verminderen. “Ook heeft de gemeente onvoldoende duidelijk gemaakt waarom flitsbezorgdiensten vanuit supermarkten en andere detailhandel (dezelfde service) wel zijn toegestaan,” aldus Flink. “Dit creëert het beeld van een ongelijke behandeling. Wij zullen hierover met de gemeente in gesprek gaan.”

Volgens de flitsbezorger voldoen alle huidige distributiecentra aan de nieuwe regels die de gemeente stelt en hoeven die niet weg.

Getir

Een woordvoerder van Getir noemt het besluit ‘onrechtvaardig’. “Het merendeel van onze vestigingen heeft nog nooit één klacht ontvangen. Flitsbezorgers zoals Getir opereren op een vergelijkbare manier als pizzabezorgdiensten en toch wordt juist onze sector onterecht behandeld. Meer dan 200.000 Amsterdammers hebben bijna 1 miljoen bestellingen bij Getir geplaatst. Amsterdam is een van de meest liberale en vooruitstrevende steden ter wereld, en toch hebben beleidsmakers hier eenzijdig besloten dat de meerderheid van de Amsterdammers niet het recht heeft om te kiezen voor snelle boodschappen bezorging.”

Volgens Getir zullen ‘duizenden banen verdwijnen’ met deze regelgeving ‘zonder dat de sector een kans heeft gehad om zich te verbeteren en te bewijzen’.

Zapp was voor commentaar niet bereikbaar.

