Floriadeflop is volgens critici en klokkenluiders nog veel groter: ‘We moeten hier nu mee stoppen’

Nieuws Het had de toeristen­druk­te in Amsterdam moeten helpen oplossen, nu is bloemenat­trac­tie FloriWorld failliet

Weer is een bloemenattractie geflopt: FloriWorld in Aalsmeer is failliet. Met de teloorgang van het sierteeltpretpark, waar miljoenen in werd geïnvesteerd, verdwijnt opnieuw een attractie die toeristen uit hartje Amsterdam had moeten weglokken.