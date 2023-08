Formule 1-coureur Ricciardo vaart met bolide door de grachten

Reportage Moord op Kerwin Duinmeijer herdacht: ‘Die verschrik­ke­lij­ke nacht werd racisme in Nederland zichtbaar’

In het Vondelpark is zondagmiddag voor de veertigste keer de moord herdacht op Kerwin Lucas, die de geschiedenis is ingegaan als Kerwin Duinmeijer. ‘Nog steeds hebben we niet veel geleerd.’