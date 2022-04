Foto’s van naakte, gemartelde vrouw aangetroffen in bij Taghi gevonden Blackberry, mogelijk Naima Jillal

Op een Blackberry die op 16 december 2019 is aangetroffen bij Ridouan Taghi, die toen werd gearresteerd in Dubai, zijn foto’s aangetroffen van een naakte, gemartelde vrouw. Justitie vermoedt dat het de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal betreft. Zij was in oktober 2019 spoorloos verdwenen nadat ze op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt.

Op een van de foto’s is de vrouw naakt te zien, met tape vastgebonden op een stoel. Op een andere foto is een close up te zien van de romp van de vrouw, zittend op de stoel, met op haar buik een kennelijk afgeknipte duim of vinger en vermoedelijk een teen. Op haar romp zitten volgens justitie waarschijnlijk bloedvegen. Op een derde foto ligt de vrouw naakt op de grond, op haar buik.

Volledig scherm Naima Jillal (52). © Politie

Gemaakt in nacht na verdwijning

De recherche maakt uit de metadata van de foto’s op dat die zijn gemaakt in de nacht van 20 op 21 oktober 2019, even na middernacht. De verdwijning van Naima Jillal was op 20 oktober 2019 rond half tien ’s avonds, toen ze door een donkere auto was opgepikt bij de Albert Heijn To Go vlak bij haar luxe appartement aan Gustav Mahlerlaan in het hartje van de Zuidas.

Het was al enige tijd bekend dat in het criminele milieu foto’s circuleren van een dode Jillal, waarvan door ingewijden werd gezegd dat die erg schokkend zijn, onder meer omdat er afgehakte ledematen op te zien zijn.

De recherche doet sinds haar verdwijning intensief onderzoek naar de waarschijnlijke ontvoering, marteling en moord op Jillal. Zij werd ‘Tante’ genoemd in het drugsmilieu, waarin ze zaken deed met verscheidene bekende Nederlandse cocaïnesmokkelaars. Ze was 52 jaar toen ze verdween. Ze was op 5 januari 1967 geboren in Fnideq, in Noordoost Marokko vlakbij de Spaanse enclave Ceuta, maar woonde lang in Utrecht.

Kleding en handtas in loods

In maart 2021 vonden de Belgische en Nederlandse politie in een loods in de haven van Antwerpen mogelijke sporen van Jillal. Onder de grond lagen kleding en een handtas. De recherche had de Belgische autoriteiten om assistentie gevraagd omdat onderzoek had uitgewezen dat Jillal mogelijk in de loods was geweest. De loods werd minutieus onderzocht, ook met de inzet van speurhonden en een grondradar, maar Jillal zelf werd niet gevonden.

In dezelfde loods, aan de Haifastraat aan de rand van de Antwerpse haven, was op 22 april 2020 een partij van 4200 kilo cocaïne in beslag is genomen, waarna veertien verdachten zijn gepakt. Onder hen waren acht jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost, die in België forse celstraffen uitzitten.

De bewuste Blackberry die bij zijn arrestatie bij Ridouan Taghi is gevonden, werd volgens justitie waarschijnlijk alleen gebruikt om te communiceren via de inmiddels neergehaalde versleutelingsservice Sky ECC. De foto’s stonden in de Sky database op het toestel.

De informatie over de foto’s is recent toegevoegd aan het strafdossier in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Uit het stuk is niet op te maken hoe die foto’s op die Blackberry bij Taghi zouden zijn beland.

Weski: ‘Link met Taghi staat niet vast’

Zijn advocaat Inez Weski benadrukt in een reactie dat ‘forensisch volstrekt onduidelijk is waar die telefoon of die foto’s vandaan komen’ en dat ‘ook niet kan worden gesteld dat deze telefoon aan mijn cliënt kan worden gelinkt’. “Dus die link en herkomst staan niet vast. Er heeft al eerder in media gestaan dat dergelijke foto’s de wereld zouden rondgaan. Bovendien heeft dit alles niets van doen met de ten laste gelegde feiten. Het is zeer opmerkelijk dat dit dus zo naar buiten is gebracht.”