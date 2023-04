Frans schip vuurt volgende week saluutschoten af in Amsterdam bij bezoek Macron: ‘Heel uniek’

Nieuws Straffen tot 15 jaar voor overval waarde­trans­port Amsterdam-Noord en wilde achtervol­ging

De rechtbank veroordeelt zeven verdachten tot straffen van 6 tot 15 jaar voor hun rollen bij de gewelddadige overval op 19 mei 2021 op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, gevolgd door de levensgevaarlijke achtervolging tot in Broek in Waterland.