Franse zakenman verliest voor 50.000 euro aan horloges op Schiphol

NieuwsEen Franse zakenman is eind april zes vintage horloges met een totale waarde van 50.000 euro kwijtgeraakt op Schiphol. Hij verloor de uurwerken toen hij in de chaos op de luchthaven zijn vlucht probeerde te halen.

Het gaat om de 53-jarige zakenman en horlogeverzamelaar Matthieu uit Frankrijk. Op Instagram geniet hij onder de naam mattsworldwatch enige bekendheid in het wereldje van de horlogerie. Matthieu verzamelt al zeker dertig jaar horloges. Wanneer hij op reis gaat neemt hij in zijn handbagage steevast een watch roll mee: een soort leren etui voor horloges. “Ik vind het leuk om van horloge te wisselen,” vertelt hij aan de telefoon. “Het is mijn hobby en als ik in het buitenland ben, vind ik het leuk om aan andere horlogeliefhebbers wat te kunnen laten zien.”

Dat was 24 april jongstleden niet anders. Die dag vloog hij van Amsterdam naar Parijs, precies toen het een enorme chaos op Schiphol was. “We moesten heel lang in de rij staan. Daardoor dreigde ik mijn vlucht te missen.” Toen Matthieu eindelijk bij de veiligheidscheck aankwam, ging het mis. “De beveiligers wilden in mijn rugtas kijken. Ik heb die in de plastic bak leeggehaald. De beveiliger heeft gekeken en toen kon ik alles weer inpakken. Dat heb ik heel snel gedaan omdat ik mijn vlucht wilde halen.”

Onderweg naar Parijs voelde Matthieu het knagen in zijn maag. Had hij zijn watch roll met de zes horloges, waaronder een zeer zeldzame Omega uit de jaren dertig en een vintage duikhorloge van Eberhard & co., wel ingepakt? Toen hij zijn tas openmaakte, werd zijn angst bewaarheid. Het etui met zijn dierbare horloges ontbrak. “Ik moet hem hebben laten liggen in de plastic bak van de security check.”

Camerabeelden

Matthieu belt daarop met Schiphol. Bij de afdeling gevonden voorwerpen hebben ze slecht nieuws: het etui met horloges is niet afgeleverd. “Ik kan me niet voorstellen dat degene die de plastic bakken leegt, ‘m niet heeft gevonden,” zegt Matthieu. “Ik kan me ook niet voorstellen dat het per ongeluk is weggegooid. Dit was een chique leren etui.”

Volgens Matthieu is er maar één andere mogelijkheid: iemand heeft het etui gevonden en meegenomen. Inmiddels heeft hij aangifte gedaan van diefstal. “Er moet op de camerabeelden te zien zijn wat er gebeurd is. Maar volgens mij heeft de politie de beelden nog niet bekeken. Ze hebben het druk natuurlijk.”

Een woordvoerder van Schiphol noemt de kwestie ‘heel vervelend’ en benadrukt dat Matthieu er verstandig aan heeft gedaan om aangifte te doen. Ook de Marechaussee is inmiddels op de hoogte van de zaak.

Matthieu hoopt dat zijn horloges nog zullen opduiken. Op zijn Instagram-pagina heeft hij foto’s van de klokjes geplaatst. “Het zijn zeldzame uurwerken, dus als ze te koop worden aangeboden zal iedereen in het wereldje ze wel herkennen.” Met een watch roll vol dure horloges gaat hij niet meer op pad. “Voortaan neem ik er nog maar eentje mee. Om mijn pols.”