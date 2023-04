Freek (24) is de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam: 'Zo ziet mijn ideale uitgaansnacht eruit'

Update Gewonde bij steekpar­tij in Amsterdam-Noord

In het winkelcentrum aan het Bezaanjachtplein in Amsterdam-Noord heeft maandagavond een vechtpartij plaatsgevonden waarbij ook gestoken is. Een 46-jarige Amsterdammer is daarbij gewond geraakt, hij is later ook aangehouden. Naar een tweede slachtoffer of verdachte, die ook gewond zou zijn geraakt, wordt nog gezocht.