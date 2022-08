Frontale botsing fietser en scooterrijder Amsteldijk

NieuwsOp de Amsteldijk kwamen dinsdagmiddag een scooterrijder en een fietser frontaal met elkaar in botsing. Beiden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. ‘Gelukkig droeg hij een helm, het had erger kunnen aflopen.’

Het is onduidelijk in welke staat ze verkeren en of ze definitief buiten levensgevaar zijn. Met name de scooterrijder was zwaar toegetakeld, met zichtbare schaafwonden over het hele lichaam. Met hulp van ambulancemedewerkers werd hij op een brancard gezet. De fietser leek er beter aan toe, maar werd ook naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 17.30 uur op de Amsteldijk. Een vrouw op een e-bike, naar schatting tussen de 30 en 40 jaar, zag de man van tussen de 20 en 30 op een scooter met geel kenteken niet aankomen, zeggen omstanders. Eén iemand zegt dat hij ‘erg hard’ reed, maar onduidelijk is of de scooter de limiet van 50 kilometer per uur overschreed. De politie doet hier onderzoek naar.

Naar verluidt klapten de twee hard op elkaar, waarna de fiets ‘enkele meters’ in de lucht vloog. Het wrak van de fiets laat zien dat deze volledig verwoest is. Beide wielen hebben grote slagen erin, het stuur ligt eraf en ook de voorvork is los van de fiets gekomen. Ook de scooter kent grote schade, met name aan de voorkant is deze kapot.

Gevaarlijk kruispunt

“Gelukkig had hij een helm op,” verwees een getuige naar de man op de scooter. “Het had echt erger kunnen aflopen. Het verbaast me dat zij ook zo snel weer wilde opstaan.”

Bewoners die naar buiten waren gekomen zeiden dat ongelukken hier vaker gebeuren. “Bijna om de week, lijkt het wel,” aldus een vrouw die aan de kade woont. Een man knikte bevestigend. “Het is echt wachten tot het volgende ongeluk.”

Het ongeluk gebeurde op een kruispunt dat inderdaad gevaren kent: vanaf de Jozef Israëlskade steken dagelijks veel fietsers over naar de Amsteldijk om daar hun tocht te vervolgen. Automobilisten rijden met grote snelheid over de Amsteldijk. Zij zijn voor fietsers slecht waar te nemen, net zoals dat fietsers voor automobilisten niet goed zichtbaar zijn. Regelmatig stoppen auto’s ook voor fietsers, wat de situatie niet overzichtelijker maakt.

Het verkeer op de Amsteldijk stond vanaf 17.30 uur vast. Dat duurt waarschijnlijk tot ongeveer 20.00 uur. Een woordvoerder van de politie laat weten dat aanrijdingen als deze ‘dag in dag uit voorkomen’.

