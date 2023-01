Gebrouwen door Vrouwen is een echt Amsterdams bier: 'Er bestond geen bier met gember, nu wel!'

indebuurt.nlIn 2013 begonnen als hobby in een piepklein keukentje en inmiddels uitgegroeid tot een begrip in en om Amsterdam: Gebrouwen door Vrouwen is een écht Mokums bier met twee vrouwen aan het roer.

Volledig scherm © Beeld: indebuurt

In de Gebrouwen door Vrouwen Bar in Amsterdam-West zitten Do en Tessel de Heij vrolijk te wachten. De twee zussen hebben de bar nu drie jaar en het is omgedoopt tot clubhuis van het biermerk. “Vroeger zaten we op een saai industrieterreintje ergens”, zegt Do. “Dat was heel ongezellig dus toen we deze locatie vonden voor de bar, ging er een extra droom in vervulling. We zijn hier nu graag en veel.”

Dat is begrijpelijk want de bar voelt aan als een fijne plek. Gezellige uitstraling, leuk terras, topplek in West aan de J.P. Heijestraat en een bar met tapinstallatie waar je u tegen zegt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm De bar met alle Gebrouwen door Vrouwen bieren op tap. © indebuurt

Per ongeluk gestart

Op de vraag hoe het allemaal begonnen is moet Do een beetje lachen. “In mijn piepkleine keukentje in Amsterdam-Oost! Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen maar wat hebben we daar staan hannesen zeg. Ik werkte in de IT-wereld en een collega brouwde weleens thuis bier. Op vrijdag nam hij dan soms een flesje van zijn bier mee naar kantoor en dat vond ik zo lekker. Hij heeft me toen de fijne kneepjes van het vak geleerd.”

Engelengeduld

“Daarna heb ik voor 200 euro aan spullen gekocht in een soort Breaking Bad-winkel met allerlei technische apparatuur en grote flessen. Met mijn vader heb ik toen mijn eigen bier gebrouwen. Je moet na het hele proces van brouwen vijf tot zes weken wachten tot het klaar is en je eindelijk kan proeven of je bier überhaupt gelukt is. Het eerste biertje lukte wonderbaarlijk goed, maar daarna is het heel vaak misgegaan. Daar hebben we juist heel veel van geleerd. Hoe vaker het misging hoe beter we het de keer daarna onder controle hadden.”

Eigen smaak

Dan heb je bier gebrouwen volgens een recept en dat bier smaakt gewoon naar al het normale bier dat je kent. Hoe ga je dan zelf je eigen recept maken? Do veert op van haar kruk aan de bar want hier komt de Gebrouwen Door Vrouwen-mentaliteit om de hoek kijken. “We wilden iets unieks maken en zijn gewoon gaan stoeien met ingrediënten en smaken. Er bestond bijvoorbeeld nog geen bier waar gember in zat. Dat trok ons want we wilden iets bijzonders maken. Uiteindelijk hadden we een aantal vaste biertjes die we steeds opnieuw maakten. Daar komen nu steeds varianten bij.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm Alle biertjes van Gebrouwen door Vrouwen © indebuurt

Op de tap

“Op een dag kregen we het verzoek van een kroegeigenaar of we bier voor op de tap konden maken. Hij had een flesje van ons thuisbrouwsel gekregen via via en was daar zo enthousiast over, dit wilde hij in zijn kroeg op de tap. Dat is echt een groot compliment. Maar het bracht wel logistieke hobbels met zich mee. Een fust vullen lukt niet vanuit je keukentje thuis, daar moet je eigenlijk veel meer ruimte voor hebben en een echte brouwerij zijn. Toen bleek dat loonbrouwen bestaat. Grote brouwerijen verhuren hun ketels aan kleine bedrijven zoals wij. Toen kwamen we bij de Noordhollandse Bierbrouwerij terecht in Uitgeest. Daar hebben we 500 liter in een keer gemaakt en voilà, we zaten op de tap!”

Gebrouwen Door Vrouwen

Die naam, die is tof en geeft natuurlijk precies aan wat het is, maar het blijft altijd een mooi verhaal hoe zo’n proces verlopen is. Do vertelt: “De naam is eigenlijk als grapje ontstaan. Elke keer als iets misging zeiden we ‘ha, het is natuurlijk weer gebrouwen door vrouwen…’ Uiteindelijk is die naam gewoon blijven plakken. We hebben wel getwijfeld omdat het vrij lang is en mensen van marketing het een slecht idee vonden. Op flesjes zou het slecht te zien zijn en zelfs worden afgekort. Maar, eigenwijs als we zijn hebben we het twijfelen stopgezet door allebei onze handtekening te zetten op een papiertje met de definitieve naam erop. Dat moest ervoor zorgen dat geen van ons beiden ooit nog kon terugkomen op de naam. Je moet op een gegeven moment ook gewoon een knoop doorhakken.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm © indebuurt

Viltjesreclame

“Met een naam, 500 liter bier, een tap en flesjes konden we eindelijk een (klein) feestje geven. Dat vierden we ergens in een bar en voor dat feest hadden we bierviltjes gemaakt. Op die viltjes stond: Gebrouwen door Vrouwen: wil je ook ons bier proeven, mail dan naar… Een aantal vriendinnen gingen na het feest de stad nog in en deelden de viltjes uit. De volgende dag hadden we ineens allemaal aanvragen in onze mailbox. Dat was echt bijzonder.”

Door heel het land

Inmiddels is het succes van Gebrouwen door Vrouwen verspreidt over zo’n beetje het hele land. De meiden liggen met hun biertjes in de grote supermarkten en ook in veel kroegen kun je het kopen, op tap of op fles. Er is een heel team rondom de dames ontstaan met allemaal leuke meiden die hard werken om Gebrouwen door Vrouwen een succes te maken. Al is het dat natuurlijk gewoon al lang. Ga vooral eens langs in de bar in Oud-West. Soms zetten de dames een avond alleen maar mannen achter de bar, die avond heet dan heel logisch: getapt door mannen. En eens per maand is er een pubquiz. Bezoek de website voor alle data en info en neem zeker eens een biertje mee uit het bierschap in de supermarkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amsterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!