Gedenkteken in Amsterdam-Noord voor de 7 jonge mannen die hun leven voor ons gaven

Nieuws Eind 2023 maximum­snel­heid van 30 km/u op de meeste wegen in Amsterdam

De maximumsnelheid in Amsterdam gaat volgend jaar op veel plekken aanzienlijk omlaag, van 50 naar 30 kilometer per uur. In december 2023 is 80 procent van de wegen in Amsterdam een 30-kilometerweg.

9 december