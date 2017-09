'Geef ordehandhaver wapenstok en pepperspray'

'Kantoor van schaamte' KPMG levert maar 66,4 miljoen op

8:56 66,4 miljoen euro. Meer is het gebouw van schaamte, jarenlang het grootste leegstaande kantoorpand in Groot-Amsterdam, niet waard. Het voormalige KPMG-complex langs snelweg A9 in Amstelveen is voor een dumpprijs van de hand gedaan.