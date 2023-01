Geen kruiden en bloemen meer in de achtertuin van restaurant Choux, maar een nieuwe spoorweg in de plaats

Volledig scherm Spoorbeheerder ProRail is bezig met het uitbreiden van het spoor rond Amsterdam Centraal, dus moet de achtertuin van het restaurant plaatsmaken. © Jakob van Vliet

‘Een tragisch moment is nabij,’ schreef restaurant Choux zaterdagmiddag op Instagram. ‘Door de steeds groter wordende stad, en meer specifiek het grote kapitaal, moeten we afscheid nemen van onze geliefde tuin.’

De tuin, zo’n 70 containers van 80 bij 120 centimeter, bij het restaurant aan de De Ruijterkade vlakbij Centraal Station moet eind januari plaats maken voor meerdere spoorlijnen, is te lezen. ‘Vanaf nu geen verse bloemen en kruiden meer uit onze tuin door ProRail.’

Groei treinreizigers

Spoorbeheerder ProRail is bezig met het uitbreiden van het spoor rond Amsterdam Centraal vanwege de verwachte groei van 200.000 naar 275.000 reizigers per dag in 2030. Er is meer ruimte voor treinen nodig, dus moet de achtertuin van het restaurant plaatsmaken. Onlangs hoorde Choux van ProRail dat de werkzaamheden binnenkort starten.

“We wisten al een tijd dat dit eraan zat te komen,” zegt Eva Oorthuys (33), bedrijfsleider van Choux. De tuin bevindt zich op grond van ProRail en de plannen zijn al langer bekend. “Het is niet anders.” Toch vindt ze het jammer dat er geen ruimte meer is voor dit groene initiatief. “De tuin is echt een grote biodiversiteitsbom op een parkeerplaats, waar voor de rest helemaal niks was. Jammer dat zoiets dan wordt weggehaald uit de stad.”

Inspirerend voor de keuken

Zeven jaar geleden bestelde het restaurant alle kruiden en bloemen bij leveranciers, zegt Oorthuys. “Die werden geleverd in plastic bakken, die je gelijk weer weggooide. Met oog op verduurzaming bedachten wij het om zelf kruiden en bloemen te kweken. Zo zou er minder CO2 worden uitgestoten door transport en verspil je minder plastic.” Achter het restaurant, op de parkeerplaats, was ruimte over. Die ruimte werd beheerd door ProRail, maar er werd niks mee gedaan. “Daar hebben we toen een tuin geplant.”

In de tuin groeide onder andere Oost-Indische kers en korenbloem, beide ingrediënten die een belangrijke rol spelen in het restaurant. “We hadden een prachtige tuin, gingen zo goed met de seizoenen mee en je kon precies zien hoe alles werd gekweekt, wat ook heel fijn en inspirerend was voor de keuken.”

Alleen wat aarde is over

Nadat duidelijk werd dat de werkzaamheden op de plek van de tuin binnenkort starten, deed het restaurant op Instagram een oproep aan Amsterdammers om delen van de tuin over te nemen. Veel ging mee met horecaondernemers met extra ruimte, of met mensen die een container zochten voor thuis. Alleen wat aarde is nog over. De verse kruiden en bloemen voor de gerechten van Choux worden voortaan weer bij andere tuinders gehaald.